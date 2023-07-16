Хто із медичних працівників може піти на пенсію на 5-10 років раніше

Українські медичні працівники, які працюють у важких умовах, мають право на достроковий вихід на пенсію за спеціальними умовами. Урядом були затверджені списки професій, які надають такі пільги. Розповідаємо, які лікарі можуть вийти на пенсію на 5 або 10 років раніше встановленого строку.

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Робота в шкідливих умовах скорочує вік виходу на пенсію на 5-10 років. Кабінет Міністрів затвердив списки професій, які надають такі пільги.

Лікарі-рентгенологи можуть вийти на пенсію у віці 50 років, за умови наступного стажу:

Чоловіки повинні мати загальний стаж роботи 25 років, з них 10 років – пільговий стаж;

Жінки повинні мати загальний стаж роботи 20 років, з них 7,5 роки – пільговий стаж.

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За кожен рік роботи за списком № 1 додається один рік до загального стажу.

До списку професій, передбачених списком № 1, включаються:

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, які працюють у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);

Молодші фахівці з медичної освіти рентгенівських відділень (кабінетів);

Молодші фахівці з медичної освіти, які працюють у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

На 5 років раніше можуть вийти на пенсію працівники моргів, туберкульозних та онкологічних установ, психіатричних закладів.

Згідно зі списком № 2, медичні працівники можуть вийти на пенсію на 5 років раніше встановленого строку. До цього списку включаються такі професії:

Медичні та фармацевтичні працівники, які заразилися вірусом імунодефіциту людини під час виконання своїх службових обов'язків;

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських моргів;

Працівники, зайняті в протитуберкульозних закладах.

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Також до списку входять працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

В туберкульозних та інфекційних установах, відділеннях, кабінетах – молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки;

У лепрозоріях – молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки;

У психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини – молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки;

У будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей, які належать до системи соціального забезпечення – молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки;

У підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах – лікарі, молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки;

Робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

У опікових та гнійних відділеннях – лікарі, молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки;

В онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах – лікарі, молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господарки, які працюють у відділеннях та кабінетах хіміотерапії;

Молодші фахівці з медичної освіти, молодші медичні сестри з догляду за хворими, які працюють у дитячих відділеннях.

У рентгенівських відділеннях (кабінетах) – молодші медичні сестри з догляду за хворими.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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