Названы самый опасный день июня: какой дать надо остерегаться и почему

В июне будет несколько опасных дней из-за магнитных бурей. Они вызывают ухудшение самочувствия у людей, полярные сияния и сбой электроприборов.

Об этом сообщает Meteoagent со ссылкой на обновленные данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США по космической погоде в течение первого месяца лета. Ученые предварительно установили, что наиболее опасным периодом окажется 18-20 июня.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, ближайший сильный метеоудар мощностью 4 балла ожидается 16 июня.

Видео дня

Впрочем, и это не самое ужасное. Ведь с 18 по 20 число включительно Землю накроет магнитная буря в 5 баллов, которая является самой мощной за весь месяц.

В остальное время магнитные бури будут являться мощностью от 2 до 4 баллов, то есть слабые и средней силы.

Календарь магнитных бурь на июнь

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллах: 18-20 июня.

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Соблюдать несколько простых правил, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях:

1. Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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