Названо найнебезпечніший день червня: якої дати треба остерігатися і чому

У червні буде кілька небезпечних днів через магнітні бурі. Вони викликають погіршення самопочуття в людей, полярні сяйва та збій роботи електроприладів.

Про це повідомляє Meteoagent з посиланням на оновлені дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США щодо космічної погоди впродовж першого місяця літа. Науковці попередньо встановили, що найбільш небезпечних періодом виявиться 18-20 червня.

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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найближчий сильний метеоудар потужністю 4 бали очікується 16 червня.

Відео дня

Утім, і це не найстрашніше. Адже від 18 по 20 число включно Землю накриє магнітна буря у 5 балів, що є найпотужнішою за весь місяць.

В інший час магнітні бурі будуть потужністю від 2 до 4 балів, тобто слабкі і середньої сили.

Календар магнітних бур на червень

Слабкі магнітні бурі в 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балі: 18-20 червня.

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Дотримуватися кількох простих правил, щоб почуватися краще за будь-яких умов:

1. Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

2. Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Пам'ятайте, що експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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