Ожидается мощная магнитная буря силой 7,3: прогноз на 12 ноября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди испытывают головную боль, усталость, повышенную раздражительность или стресс. Геомагнитная активность измеряется по планетарному К-индексу от 0 до 9. Если показатель превышает 5, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

В среду, 12 ноября, показатель вырастет до 7,3. Это – красный уровень бури, способный влиять на самочувствие людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают потоки заряженных частиц в космос, в том числе в направлении Земли. Когда они достигают магнитосферы планеты, возникает активность, известная как магнитные или солнечные бури. Бури с К-индексом от 1 до 4 обычно незаметны для людей, тогда как значения 5 и выше могут ухудшать самочувствие и влиять на работу спутников, сотовой связи и радиочастот. При К-индексе 7-8 можно наблюдать полярное сияние.

Из-за изменения атмосферного давления магнитные бури могут вызвать головную боль, усталость и стресс. Хотя специальных лекарств от бурь нет, симптомы можно облегчить обычными средствами для снятия боли или усталости. Для поддержания организма во время магнитной бури рекомендуют соблюдать режим сна и питания, ограничивать острые, жирные, соленые блюда и алкоголь, пить достаточно воды и травяных чаев, проводить время на свежем воздухе, выполнять легкие физические упражнения и избегать стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимое лекарство, а контрастный душ утром и расслабляющая ванна вечером помогут поддержать самочувствие.

