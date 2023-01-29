Почему нельзя "сидеть" в телефоне во время его зарядки

Смартфон может начать хуже работать, если вы регулярно совершаете одну серьезную ошибку. В частности, "играетесь" гаджетом, когда тот заряжается.

Если телефон неправильно заряжается, это первый шаг к ломке. UAportal рассказывает, к каким последствиям может привести игнорирование этих простых запретов.

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Заметим, что по телефону во время зарядки лучше вообще не пользоваться. Если же вам нужно совершить определенные манипуляции с ним, то лучше отсоединить его от сети, а затем снова начать "кормить".

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Две основные причины, почему лучше не пользоваться телефоном во время зарядки:

Причина №1. При зарядке телефон нагревается, а от перегрева он может загореться, а вас вообще ударить током. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь для зарядки "родное" зарядное, а не дешевые аналоги.

Причина №2. При использовании телефона во время зарядки аккумулятор быстро изнашивается. Пока вы "играетесь" по телефону, пока тот заряжается, его батарея наоборот разряжается. Такие "качели" и приводят к тому, что срок работы аккумулятора сильно сокращается.

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Кроме этого, серьезной ошибкой при зарядке телефона является "ночная" зарядка. Не стоит оставлять гаджет, подключенный к розетке, на всю ночь. Поскольку телефону нужно несколько часов, чтобы зарядиться. Оптимальный заряд – до 80%. Лучше не заряжать телефон до 100%, потому что это сокращает продолжительность его "жизни".

В условиях отключения света этого тем лучше не делать. Поскольку, когда электричество отсутствовало несколько часов, то для подачи используется сильное напряжение. Как следствие, некоторая бытовая техника может не выдержать и сгореть.

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Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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