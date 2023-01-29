Чому не можна "сидіти" в телефоні під час його зарядки

Смартфон може почати гірше працювати, якщо ви регулярно робите одну серйозну помилку. Зокрема "граєтеся" гаджетом, коли той заряджається.

Якщо телефон неправильно заряджається, то це перший крок до ламання. UAportal розповідає, до яких наслідків може призвести ігнорування цих простих заборон.

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Зауважимо, що телефоном під час зарядки краще взагалі не користуватися. Якщо ж вам потрібно здійснити певні маніпуляції з ним, то краще від’єднати його від мережі, а потім знову почати "годувати".

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Дві основні причини, чому краще не користуватися телефоном під час зарядки:

Причина №1. Під час заряджання телефон нагрівається, а від перегрівання він може загорітися, а вас взагалі вдарити струмом. Щоб цього не сталося, користуйтеся для заряджання "рідне" зарядне, а не дешеві аналоги.

Причина №2. Якщо використовувати телефон під час зарядки, то швидко зношується його акумулятор. Поки ви "граєтеся" телефоном, поки той заряджається, його батарея навпаки розряджається. Такі "гойдалки" і призводять до того, що термін роботи акумулятора сильно скорочується.

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Крім цього, серйозною помилкою під час заряджання телефона є "нічна" зарядка. Не варто залишати гаджет, під’єднаним до розетки, на всю ніч. Оскільки телефону потрібно кілька годин, щоб зарядитися. Оптимальний заряд – до 80%. Краще не заряджати телефон до 100%, бо це скорочує тривалість його "життя".

В умовах відключення світла цього тим паче краще не робити. Оскільки, коли електрика була відсутня кілька годин, то для подачі використовується сильна напруга. Як наслідок, деяка побутова техніка може не витримати та згоріти.

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Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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