Предвещает смерть Путина: астролог рассказал о пророчестве, которое начало сбываться

Существует пророчество, что после смерти понтифика Бенедикта XVI "погибнет царь Москвы и будет большое аплодирование". Как известно, бывший Папа Римский скончался в конце минувшего года.

Об этом напомнил астролог Влад Росс. По его словам, в гороскопе российского диктатора Владимира Путина черная луна входит в дом смерти в мае-июне. Туда же заходит Марс – планета, связанная со свержением его с престола. Это значит,, что сам процесс начнется для него уже в феврале-марте.

Росс добавил, что смерть Путина будет такой же, как у Усамы Бен Ладена: "томагавки", удары по всем его бункерам и уничтожение. Прах диктатора будет развеян в океане, чтобы даже не осталось могилы.

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"Путина в 2023 году не будет существовать, поскольку у него включился последний годовой соляр", – подытожил астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.