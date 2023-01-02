Передбачає смерть Путіна: астролог розповів про пророцтво, яке почало збуватися

Існує пророцтво, що після смерті понтифіка Бенедикта XVI "загине цар Москви і буде велике аплодування". Як відомо, колишній Папа Римський помер наприкінці минулого року.

Про це нагадав астролог Влад Росс. За його словами, у гороскопі російського диктатора Володимира Путіна чорний місяць входить до будинку смерті у травні-червні. Туди ж заходить Марс – планета, пов'язана з поваленням його з престолу. Це означає, що сам процес розпочнеться для нього вже у лютому-березні.

Росс додав, що смерть Путіна буде такою самою, як у Усами Бен Ладена: "томагавки", удари по всіх його бункерах і знищення. Прах диктатора буде розвіяний в океані, щоби навіть не залишилося могили.

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"Путіна у 2023 році не існуватиме, оскільки в нього включився останній річний соляр", – підсумував астролог.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.