'Проблема решится сама собой': астролог дала прогноз, будет ли новое наступление оккупантов на Киев

Россия не сможет изменить ход войны в Украине, стране-агрессору в перспективе грозит развал. Планам оккупантов захватить Киев также не суждено сбыться.

Об этом заявила таролог и волонтер из Николаева Анастасия. "Мы снова возвращаемся к тому, что внутри России не все хорошо. Как можно заниматься чем-то извне, если внутри такой бардак? Карты говорят, что сейчас в России будут действительно заниматься своими делами, потому что внутренние конфликты очень мешают. Будут силой их там подавлять", – отметила она.

Астролог уточнила, что жители России окажутся перед выбором – либо заплатить взятку и не быть мобилизованными, либо идти воевать. Планы Кремля по мобилизации провалятся, а попытки ужесточить наказание приведут к нестабильности.

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"Есть ли опасность от России для Киева? Карты закрывают этот вопрос, высмеивают его. Украина получит большое количество помощи, и эта проблема решится сама собой. Путь в столицу для России – он нереален. Уже ведутся разговоры как блокировать такую возможность, однако вопрос решится кулуарно, мы мало что будем знать. Ход войны Россия не изменит, так что не стоит сомневаться в нашей победе", – подчеркнула астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.