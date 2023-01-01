'Проблема вирішиться сама собою': астрологиня дала прогноз, чи буде новий наступ окупантів на Київ

Росія не зможе змінити перебіг війни в Україні, країні-агресору в перспективі загрожує розвал. Планам окупантів захопити Київ також не судилося здійснитися.

Про це заявила тарологиня та волонтерка із Миколаєва Анастасія. "Ми знову повертаємося до того, що всередині Росії не все добре. Як можна займатися чимось ззовні, якщо всередині такий бардак? Карти кажуть, що зараз у Росії справді займатимуться своїми справами, бо внутрішні конфлікти дуже заважають. Будуть силою їх там втихомирювати", – зазначила вона.

Астрологиня уточнила, що росіяни опиняться перед вибором – або заплатити хабар і не бути мобілізованими, або йти воювати. Плани Кремля щодо мобілізації проваляться, а спроби посилити покарання призведуть до нестабільності.

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"Чи є небезпека від Росії для Києва? Карти закривають це питання, висміюють його. Україна отримає велику кількість допомоги, і ця проблема вирішиться сама собою. Шлях у столицю для Росії – він нереальний. Уже йдуть розмови, як блокувати таку можливість, але питання вирішиться кулуарно, ми мало що знатимемо. Хід війни Росія не змінить, тож не варто сумніватися в нашій перемозі", – наголосила астрологиня.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.