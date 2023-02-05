Проведение общей мобилизации в Украине: кто может избежать призыва

Общая мобилизация, которая касается военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, продлится до 19 февраля 2023 года. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада в ближайшее время продлит срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Общая мобилизация – пополнение состава Вооруженных Сил Украины военнослужащими. Она проходит по всей территории страны в течение 90 дней после ее объявления.

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Мобилизации подлежат все граждане, которые могут выполнять воинскую обязанность – это украинцы от 18 до 60 лет. Они обязаны явиться по вызову в военкомат и стать на учет.

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Во время всеобщей мобилизации в армию будут вызывать не всех граждан. Некоторые украинцы не получат повесток.

Это следующие категории граждан:

признаны непригодными к службе по решению медкомиссии;

мужчины и женщины, которые были на период военных действий, забронированы за органами государственной власти;

родители троих и более детей;

родители-одиночки и матери-одиночки;

родители ребенка с инвалидностью;

опекуны ребенка-сироты;

народные депутаты;

опекуны недееспособных лиц.

Ранее адвокат Иван Либерман рассказал, что такое четвертая волна мобилизации и кто в нее может попасть. По его словам, в первую волну в ВСУ попал оперативный резерв. Это бывшие военнослужащие младше 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

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