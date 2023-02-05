Проведення загальної мобілізації в Україні: хто може уникнути призову

Загальна мобілізація, яка стосується військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, триватиме до 19 лютого 2023 року. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада найближчим часом продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Загальна мобілізація – це поповнення складу Збройних Сил України військовослужбовцями. Вона проходить по всій території країни протягом 90 діб після її оголошення.

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Мобілізації підлягають всі громадяни, які можуть виконувати військовий обов'язок – це українці віком від 18 до 60 років. Вони зобов'язані з'явитися за викликом до військкомату та стати на облік.

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Під час загальної мобілізації до війська викликатимуть не всіх громадян. Деякі з українців не отримають повісток.

Це наступні категорії громадян:

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;

чоловіки та жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;

батьки трьох і більше дітей;

батьки-одинаки і матері-одиначки;

батьки дитини з інвалідністю;

опікуни дитини-сироти;

народні депутати;

опікуни недієздатних осіб.

Раніше адвокат Іван Ліберман розповів, що таке четверта хвиля мобілізації та хто до неї може потрапити. За його словами, у першу хвилю до ЗСУ потрапив оперативний резерв. Це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

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