Рискуете замерзнуть зимой: пять признаков, что котел срочно нуждается в ремонте

Украинцы готовятся к зиме, и многие думают о том, когда включат отопление. Многие имеют дома котел для отопления.

Впрочем, есть пять признаков того, что котел срочно нуждается в ремонте до наступления холодов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Радиаторы остаются холодными

Если батареи остаются теплыми, это указывает на наличие ила и ржавчины в центральном отоплении. Самая распространенная причина того, что радиаторы остаются холодными, является то, что их нужно прокачать, чтобы удалить любой захваченный воздух.

Современные радиаторы быстро достигают своей максимальной температуры, поэтому если вы продули радиаторы, а проблема не исчезает, это может являться признаком того, что ваш котел нуждается в ремонте.

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Высшие ежемесячные счета за электроэнергию

Это означает, что котлу приходится работать больше и дольше, чтобы нагреть здание до нужной температуры. В таком случае следует обратиться в ремонтную бригаду по диагностике.

Из котла идет неприятный запах

Есть многочисленные запахи, включая запах серы, который может указывать на утечку газа. Это может не только нанести вред здоровью, но и спровоцировать пожар или взрыв.

Если вы почувствуете запах серы, выключите систему, откройте двери и окна и покиньте здание, прежде чем вызвать инженера.

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Влага под котлом

Это значит, что у вас утечка воды, и вам нужно немедленно вызвать теплотехнику. Это не только может нанести серьезный ущерб имуществу, но и счета могут стать заметно выше.

Скрежет, стук или вибрация

Если котел громче обычного, это может означать, что с котлом что-то не так, особенно если он стучит, стучит, булькает или свистит. Следует обратиться к специалистам, ведь могут быть проблемы с разными деталями.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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