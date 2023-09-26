Ризикуєте замерзнути взимку: п'ять ознак, що котел терміново потребує ремонту

Українці готуються до зими, і багато хто думає про те, коли ввімкнуть опалення. Чимало людей мають вдома котел для опалення.

Втім, є п’ять ознак того, що котел терміново потребує ремонту до настання холодів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Радіатори залишаються холодними

Якщо батареї залишаються теплими, це вказує на наявність мулу та іржі у центральному опаленні. Найпоширенішою причиною того, що радіатори залишаються холодними, є те, що їх потрібно прокачати, щоб видалити будь-яке захоплене повітря.

Сучасні радіатори швидко досягають своєї максимальної температури, тому якщо ви продули радіатори, а проблема не зникає, це може бути ознакою того, що ваш котел потребує ремонту.

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Вищі щомісячні рахунки за електроенергію

Це означає, що котлу доводиться працювати більше і довше, щоб нагріти будинок до потрібної температури. У такому випадку варто звернутися до ремонтної бригади щодо діагностики.

З котла йде неприємний запах

Є численні запахи, включаючи запах сірки, який може вказувати на витік газу. Це може не тільки може завдати шкоди здоров’ю, але й спровокувати пожежу чи вибух.

Якщо відчуєте запах сірки, вимкніть систему, відчиніть двері та вікна та покиньте будівлю, перш ніж викликати інженера.

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Волога під котлом

Це означає, що у вас витік води, і вам потрібно негайно викликати теплотехніка. Це не тільки може завдати серйозної шкоди майну, але й рахунки можуть стати помітно вищими.

Скрегіт, стукіт або вібрація

Якщо ваш котел гучніший, ніж зазвичай, це може означати, що з котлом щось не так, особливо якщо він стукає, стукає, булькає або свистить. Варто звернутись до спеціалістів, адже можуть бути проблеми з різними деталями.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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