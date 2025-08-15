Сили оборони атакували порт у Астраханській області рф: поцілили по суховантажу з боєприпасами (фото)

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими формуваннями Сил оборони завдали удару по російському морському порту Оля в Астраханській області, влучивши у суховантаж із боєприпасами. Ціллю стало судно "Порт Оля-4", яке було завантажене комплектуючими до безпілотників типу Shahed та боєприпасами, доставленими з Ірану.

Наслідки атаки наразі уточнюються. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Порт Оля є ключовим логістичним вузлом, через який Росія отримує військові вантажі з Ірану. Він розташований у селищі Оля Лиманського району Астраханської області, в дельті Волги, на правому березі річки Бахтемір, що впадає в Каспійське море.

