Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 15 серпня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск.Через це у деяких людей виникають головні болі, втома чи відчуття стресу.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, які використав "Главком" для свого прогнозу, рівень геомагнітної активності вимірюється за шкалою від 0 до 9 за так званим планетарним К-індексом. Якщо показник сягає 5 і більше, йдеться про сильну магнітну бурю.

15 серпня очікується зниження до К-індексу 3,7, тобто до середнього, жовтого рівня. Варто пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися, адже дані оновлюються кожні три години.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, коли потік заряджених частинок досягає магнітосфери Землі, викликаючи збурення. Показники до К-індексу 4 зазвичай залишаються непомітними для більшості людей, тоді як значення від 5 і вище можуть не лише погіршувати самопочуття, а й спричиняти збої у роботі зв’язку та електронних систем. При надзвичайно високих значеннях, таких як К-індекс 7–8, можна спостерігати полярні сяйва.

Щоб полегшити стан під час магнітних бур, лікарі радять дотримуватись регулярного режиму сну та харчування, уникати жирної, гострої, солоної їжі, алкоголю та великої кількості кави. Корисними будуть трав’яні чаї, достатнє споживання води, прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і відмова від стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері – розслабитися.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!