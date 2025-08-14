Пенсійну систему України готують до кардинальних змін: що очікує громадян

В Україні розглядається можливість запровадження гарантованої пенсійної виплати для громадян віком від 65 років, незалежно від того, чи мають вони трудовий стаж. Крім того, планується запуск добровільної системи накопичення пенсій, яка стане додатковим елементом до чинної солідарної моделі.

Механізм функціонуватиме наступним чином: розмір солідарної пенсії визначатиметься на основі сплачених внесків до Єдиного соціального внеску (ЄСВ), тоді як накопичувальна пенсія формуватиметься з добровільних особистих внесків, які спрямовуватимуться в стабільні та безпечні фінансові активи. Про це в інтерв'ю агенції Укрінформ розповів міністр соціальної політики Денис Улютін.

Основна концепція полягає в тому, щоб спрямовувати пенсійні виплати виключно в межах фактично отриманого єдиного соціального внеску за поточний рік. Це дозволить запобігти постійному дефіциту бюджету.

Оновлена модель передбачає запровадження гарантованої державної виплати для всіх осіб, які досягли 65-річного віку, незалежно від того, чи мають вони необхідний трудовий стаж. Як зазначив Улютін, така ініціатива забезпечить базову фінансову підтримку людям, котрі не змогли накопичити достатньо стажу для отримання пенсії за чинною системою.

Міністерство соціальної політики також має намір реформувати солідарну пенсійну систему, зробивши її більш справедливою та залежною від індивідуального внеску кожного громадянина. Розмір пенсії буде прямо пов'язаний із сумою офіційного заробітку та сплачених страхових внесків.

Крім того, планується впровадження накопичувального механізму – альтернативного джерела пенсійного доходу. Частина заробітної плати автоматично надходитиме на персональний рахунок, де кошти інвестуватимуться. Після досягнення пенсійного віку людина зможе скористатися накопиченим капіталом – отримати його одноразово або у формі періодичних виплат.

Улютін наголошує на необхідності обрати надійні способи інвестування, які дозволять не тільки зберегти кошти громадян, а й забезпечити їхнє зростання. Серед можливих напрямів – вкладення в державні облігації, акції стабільних українських підприємств, а також участь у проєктах, пов’язаних з розвитком інфраструктури. У Міністерстві підкреслюють, що система накопичення має бути добровільною та прозорою, щоб кожен охочий міг свідомо інвестувати у своє майбутнє.

У межах реформи планується трансформація спеціальних пенсій – їх мають намір перетворити на професійні, які фінансуватимуться окремо, без залучення коштів із загального пенсійного фонду. Водночас підвищення пенсійного віку наразі не розглядається. Проте доступ до солідарної системи буде відкритим лише для тих, хто набрав встановлений мінімальний страховий стаж.

Причини впровадження накопичувальної системи

Улютін зазначає, що запровадження накопичувальної пенсійної системи має кілька важливих причин. Насамперед країна стикається з демографічними викликами: кількість людей пенсійного віку стрімко зростає, тоді як чисельність працездатного населення зменшується.

Крім того, нинішній розмір пенсій не забезпечує належного рівня життя, і без додаткових фінансових механізмів ситуація може ще більше ускладнитися. Нарешті, накопичувальні фонди здатні стати потужним джерелом внутрішніх інвестицій, а їхнє створення відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України.

