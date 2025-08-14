Замість спеки - лише +20: синоптики прогнозують, що в Україну йде різке похолодання

У найближчі дні в Україні збережеться тепла, а подекуди й спекотна погода, проте вже наприкінці тижня в окремих регіонах очікується різке зниження температури. У неділю, 17 серпня, найсильніша спека пануватиме на півдні, сході та в центральних областях – там температура підніметься до +30…+36°C.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, подібні умови будуть не скрізь.

"У західних і північних регіонах 17 серпня стане помітно прохолодніше – максимальні показники коливатимуться в межах +20…+25 градусів", – уточнила фахівчиня.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що 14 серпня в Україні очікується одна з найкомфортніших температур серед усіх європейських країн.

За прогнозом, у більшості регіонів повітря прогріється до +24…+29°C, а на півдні та заході показники будуть трохи вищими – близько +28…+32°C. Завдяки впливу антициклону опадів не передбачається.

У столиці цього дня також пануватиме сонячна, суха та тепла погода, вдень термометри покажуть близько +26 градусів.

В Україні вже відчуваються перші натяки на осінь – ранки стали помітно прохолоднішими, розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, оновлені місячні прогнози наразі не свідчать про те, що вересень буде спекотним, хоча можливі короткі періоди потепління – так зване "бабине літо", коли місцями температура підніматиметься до +30°C.

У цілому синоптичні моделі прогнозують, що вересень буде близьким до кліматичної норми. Перші прохолодні ранки, які вже дають відчуття осені, повернуться приблизно з 20 серпня.

Раніше ми розповідали, що над Україною антициклон та якою буде погода в найближчі дні.

