'Россия сменит тактику': астролог назвала главные угрозы для Украины в 2023 году

Война, которую Россия развязала против Украины, не завершится в 2023 году. Более того, возникнут новые угрозы, связанные со сменой страной-агрессором тактики.

Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова. По ее словам, ВСУ будут давать мощный отпор врагу, активизация боевых действий возможна в феврале.

"Тогда будет несколько успешных военных операций. Характер боевых действий изменится в конце марта, когда в войну вмешаются политики. Чем больше территорий отвоюем к этому времени, тем лучше. В апреле нас заставят притормозить из-за нехватки денег и оружия. Будем страдать от финансового шантажа партнеров", – отметила астролог.

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Она добавила, что Украину и Россию попытаются усадить за стол переговоров, однако окончания войны не будет до конца года. Оккупанты уменьшат число ракетных атак, но участят количество диверсионных операций.

"В 2023 году будут созданы новые экономические и военные союзы. Стираются границы между Украиной и другими странами. Особенно близки станем с Америкой. С ее усилиями приблизимся к миру и отстроим Украину", – подытожила Максимова.

В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.