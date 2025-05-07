Цены на дачи в Украине взлетели: где дешевле всего можно купить домик у природы

Ситуация на рынке загородной недвижимости в Украине существенно отличается в зависимости от региона. В западных областях в 2024 году зафиксирован рост количества предложений, тогда как в восточных - наоборот, произошло сокращение.

Общей чертой для всех регионов является снижение интереса со стороны покупателей и заметный рост цен в начале 2025 года. Об этом свидетельствует аналитический отчет "OLX Недвижимость", пишет УНИАН.

В частности, в центральной части страны наблюдается подорожание дачных домов на фоне уменьшения спроса. Самые высокие цены зафиксированы в Киевской области: средняя стоимость составляет 4,5 миллиона гривен, что на 10% превышает показатель апреля 2024 года. В других областях этого региона стоимость ниже, однако также выросла за год. Наибольшее подорожание зафиксировано в:

Винницкой области - рост на 51%, до 2,6 млн грн;Житомирской области - +37%, до 1 млн грн;Черкасской области - +27%, до 706 тыс. грн.

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Дешевле всего купить дачу можно в Черниговской области, где средняя цена составляет 373 тыс. грн, что на 6% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Предложение значительно возросло в Винницкой области (+31% с апреля 2024 г.), тогда как в других центральных регионах увеличение не превышает 8%.

Рост стоимости дач был зафиксирован во всех западных областях, в частности:

Волынская область: +63%, до 2,1 млн. грн;

Черновицкая область: +41%, до 2,7 млн. грн;

Тернопольская область: +38%, до 1,8 млн. грн;

Львовская область: +29%, до 3,6 млн. грн.

В Закарпатье средняя цена дачи выросла на 26%, до 4,3 млн грн, что является самым высоким показателем на западе страны и приближается к уровню Киевской области. Кроме того, в Закарпатье количество объявлений о продаже дач увеличилось на 24% в начале 2025 года.

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Спрос на дачи на западе Украины в апреле 2025 года остался на уровне апреля 2024 года.

Что касается южных и юго-восточных областей, то изменения в медианных ценах были незначительными по сравнению с апрелем 2024 года.

Одесская область: +8%, до 3,1 млн. грн;

Днепропетровская область: -2% до 1 млн грн;

Запорожская область: -3% до 882 тыс. грн;

Николаевская область: +7% до 830 тыс. грн.

По данным аналитиков "OLX Недвижимость", предложение на рынке дач уменьшилось по сравнению с 2024 годом: на 11% в Одесской области, на 14% в Запорожской, на 10% в Днепропетровской и на 2% в Николаевской областях.

"Спрос изменился неоднородно: на юге он вырос (Одесская область +25%, Николаевская область +1%), в то время как на юго-востоке снизился (Запорожская область -11%, Днепропетровская область -10%)", - говорится в обзоре.

На востоке страны средние цены на дачи также выросли: в Харьковской области на 10% (до 1,2 млн грн) и в Сумской - на 17% (до 584 тыс. грн). Однако количество объявлений о продаже дач в апреле 2025 года уменьшилось, больше всего на Сумщине (-18%), тогда как на Харьковщине изменения были незначительными (-3%).

Спрос на покупку дач возрос только в Харьковской области (+27%), в то время как в Сумской области ожидаемо снизился (-18%).

Ранее мы говорили, что цены на недвижимость под Киевом превысили довоенный уровень.

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