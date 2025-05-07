Ціни на дачі в Україні злетіли: де найдешевше можна купити будиночок біля природи

Ситуація на ринку заміської нерухомості в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. У західних областях у 2024 році зафіксовано зростання кількості пропозицій, тоді як у східних – навпаки, відбулося скорочення.

Спільною рисою для всіх регіонів є зниження інтересу з боку покупців і помітне зростання цін на початку 2025 року. Про це свідчить аналітичний звіт "OLX Нерухомість", пише УНІАН.

Зокрема, у центральній частині країни спостерігається здорожчання дачних будинків на тлі зменшення попиту. Найвищі ціни зафіксовані в Київській області: середня вартість складає 4,5 мільйона гривень, що на 10% перевищує показник квітня 2024 року. В інших областях цього регіону вартість нижча, проте також зросла за рік. Найбільше подорожчання зафіксоване в:

Вінницькій області – зростання на 51%, до 2,6 млн грн;

Житомирській області – +37%, до 1 млн грн;

Черкаській області – +27%, до 706 тис. грн.

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Найдешевше придбати дачу можна в Чернігівській області, де середня ціна становить 373 тис. грн, що на 6% більше порівняно з квітнем 2024 року.

Пропозиція значно зросла в Вінницькій області (+31% з квітня 2024 року), тоді як в інших центральних регіонах збільшення не перевищує 8%.

На заході України спостерігається стабільний попит і високі ціни. Зростання вартості дач було зафіксовано в усіх західних областях, зокрема:

Волинська область: +63%, до 2,1 млн грн;

Чернівецька область: +41%, до 2,7 млн грн;

Тернопільська область: +38%, до 1,8 млн грн;

Львівська область: +29%, до 3,6 млн грн.

У Закарпатті середня ціна дачі зросла на 26%, до 4,3 млн грн, що є найвищим показником на заході країни та наближається до рівня Київської області. Крім того, на Закарпатті кількість оголошень про продаж дач збільшилась на 24% на початку 2025 року. В інших західних областях цей показник варіюється: Львівська область +6%, Волинь +5%, Тернопільщина -3%.

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Попит на дачі на заході України в квітні 2025 залишився на рівні квітня 2024 року.

Що стосується південних і південно-східних областей, то зміни в медіанних цінах були незначними порівняно з квітнем 2024 року:

Одеська область: +8%, до 3,1 млн грн;

Дніпропетровська область: -2%, до 1 млн грн;

Запорізька область: -3%, до 882 тис. грн;

Миколаївська область: +7%, до 830 тис. грн.

За даними аналітиків "OLX Нерухомість", пропозиція на ринку дач зменшилась порівняно з 2024 роком: на 11% в Одеській області, на 14% в Запорізькій, на 10% у Дніпропетровській та на 2% у Миколаївській областях.

"Попит змінився неоднорідно: на півдні він зріс (Одеська область +25%, Миколаївська область +1%), тоді як на південному сході знизився (Запорізька область -11%, Дніпропетровська область -10%)", – йдеться в огляді.

На сході країни середні ціни на дачі також зросли: у Харківській області на 10% (до 1,2 млн грн) та у Сумській — на 17% (до 584 тис. грн). Однак кількість оголошень про продаж дач у квітні 2025 року зменшилась, найбільше на Сумщині (-18%), тоді як на Харківщині зміни були незначними (-3%).

Попит на купівлю дач зріс лише у Харківській області (+27%), тоді як у Сумській області очікувано знизився (-18%).

Раніше ми розповідали, що ціни на нерухомість під Києвом перевищили довоєнний рівень.

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