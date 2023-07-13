В скором времени начнется мощная четырехдневная магнитная буря: названы даты

В конце недели Землю покроет мощная четырехдневная магнитная буря. В это время люди могут испытывать ухудшение самочувствия, головные боли, повышение/снижение давления и т.д.

По данным сайта Meteoagent, опасным периодом покажется 16-19 июля. Мощность метеоудара составит 4 балла из 10.

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В четверг, 13 июля, магнитная буря в 4 балла. Два следующих дня будет определенное затихание, ведь вспышки на Солнце будут влиять на атмосферу Земли только на 3 из 10 баллов.

В период с 16 по 19 июля ожидается продолжительная магнитная буря, которая затянется на четыре дня.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы лучше себя чувствовать, нужно следить за своим питанием, водным балансом и образом жизни.

1. Пейте много чистой воды. Учтите, сколько именно литров воды необходимо по вашему весу. Также выбирайте травяное или зеленое время, а вот от кофе, энергетических напитков и алкоголя нужно отказаться.

2. Потребляйте сезонные овощи, фрукты и зелень. Ограничьте в своем рационе количество жареной, острой и жирной пищи. Также не стоит увлекаться фастфудом.

3. Выбирайте прогулки на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде или самокате, занимайтесь физической активностью, бегайте, совершайте зарядку.

4. Проводите регулярную влажную уборку дома и проветривайте комнату.

5. Попытайтесь принимать контрастный душ. Это улучшит вас кровообращение и общее состояние.

6. В любое время избегайте стрессовых и конфликтных ситуаций, потому что нервы и ухудшение нравственного состояния – враг вашего здоровья.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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