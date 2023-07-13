Незабаром розпочнеться потужна чотириденна магнітна буря: названо дати

Наприкінці тижня Землю накриє потужна чотириденна магнітна буря. У цей час люди можуть відчувати погіршення самопочуття, головні болі, підвищення/пониження тиску тощо.

За даними сайту Meteoagent, небезпечним періодом видасться 16-19 липня. Потужність метеоудару становитиме 4 бали з 10.

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У четвер, 13 липня, магнітна буря у 4 бали. Два наступні дні буде певне затихання, адже спалахи на Сонці впливатимуть на атмосферу Землі тільки на 3 бали з 10.

В період з 16 по 19 липня очікується тривала магнітна буря, яка затягнеться на чотири дні.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Щоб краще почуватися, потрібно стежити за своїм харчуванням, водним балансом та способом життя.

1. Пийте багато чистої води. Врахуйте, скільки саме літрів води необхідно на вашу вагу. Також обирайте трав'яний або зелений час, а ось від кави, енергетичних напоїв та алкоголю треба відмовитися.

2. Споживайте сезонні овочі, фрукти та зелень. Обмежте у своєму раціону кількість смаженої, гострої та жирної їжі. Також не варто захоплюватися фастфудом.

3. Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, катайтеся на велосипеді чи самокаті, займайтеся фізичною активністю, бігайте, робіть зарядку.

4. Проводьте регулярне вологе прибирання вдома та провітрюйте кімнату.

5. Спробуйте приймати контрастний душ. Це покращить вас кровообіг та загальний стан.

6. У будь-який час уникайте стресових та конфліктних ситуацій, бо нерви і погіршення морального стану – ворог вашого здоров'я.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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