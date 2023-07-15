Завтра Землю накроет сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться

В воскресенье, 16 июля, начинается мощная четырехдневная магнитная буря. В настоящее время метеозависимые люди испытывают общее недомогание, головные боли, перепады давления и т.д.

Согласно данным портала Meteoagent, мощность метеоудара составит 4 балла. В другие дни месяца будет относительно безопасно.

Читайте также: Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"

В период с 16 по 19 июля ожидается продолжительная магнитная буря, которая затянется на четыре дня.

Видео дня

Читайте также: Ученые выяснили, какая смертоносная супербактерия скрывается в людях

Как улучшить самочувствие

В период магнитных бурь метеозависимы, пожилые люди и с хроническими болезнями могут испытывать ухудшение самочувствия. У них возникают головные боли, боли в суставах и мышцах, обострение других заболеваний. Следуйте нескольким советам, чтобы на вас не влияли метеоудары:

1. Выбирайте здоровое питание. Откажитесь от жирной пищи и фаст-фуда. Потребляйте больше овощей, фруктов и зелени.

2. Алкоголь и кофе точно не улучшат ваше состояние. Поэтому откажитесь от этих напитков в пользу чистой воды, травяного чая и полосы.

3. Важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. Однако не стоит спать слишком много – это отнюдь не поможет восстановиться.

4. Больше гуляйте на свежем воздухе, но будьте осторожны под прямыми солнечными лучами.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!