Завтра Землю накриє сильна магнітна буря: скільки буде тривати

У неділю, 16 липня, розпочинається сильна чотириденна магнітна буря. У цей час метеозалежні люди відчувають загальне нездужання, головні болі, перепади тиску тощо.

Згідно з даними порталу Meteoagent, потужність метеоудару становитиме 4 бали. В інші дні місяця буде відносно безпечно.

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В період з 16 по 19 липня очікується тривала магнітна буря, яка затягнеться на чотири дні.

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Як покращити самопочуття

В період магнітних бур метеозалежні, люди похилого віку та з хронічними хворобами можуть відчувати погіршення самопочуття. У них виникають головні болі, болі в суглобах та м'язах, загострення інших захворювань. Дотримуйтеся кількох порад, аби на вас не впливали метеоудари:

1. Обирайте здорове харчування. Відмовтеся від жирної їжі та фаст-фуду. Споживайте більше овочів, фруктів та зелені.

2. Алкоголь та кава точно не покращать ваш стан. Тому відмовтеся від цих напоїв на користь чистої води, трав'яних чаїв та смузі.

3. Важливо добре висипатися та достатньо відпочивати. Проте не варто спати занадто багато – це аж ніяк не допоможе відновитися.

4. Більше гуляйте на свіжому повітрі, але будьте обережними під прямими сонячними променями.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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