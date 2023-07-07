Завтра Землю всколыхнет мощная магнитная буря

В субботу, 8 июля, нашу планету встряхнет магнитная буря мощностью в 4 балла. Это довольно сильный метеоудар, способный влиять на здоровье людей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoagent, основанные на прогнозах Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Ученые определяют космическую погоду каждый месяц и предупреждают об опасных явлениях.

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После метеоудара 8 июля три дня будут спокойными, но уже с 12 июля ждите обострения – 5-балльная магнитная буря. На следующий день влияние солнечных взрывов на атмосферу Земли снизится до 4 баллов.

Видео дня

В целом вся следующая неделя будет напряжена из-за магнитных бурь разной мощности.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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