Завтра Землю сколихне потужна магнітна буря

У суботу, 8 липня, нашу планету сколихне магнітна буря потужністю у 4 бали. Це досить сильний метеоудар, який здатний впливати на здоров'я людей.

Про це свідчать дані сайту Meteoagent, які базуються на прогнозах Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Вчені визначають космічну погоду на кожен місяць та попереджають про небезпечні явища.

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Після метеоудару 8 липня три дні будуть спокійними, але вже від 12 липня очікуйте на загострення – 5-бальна магнітна буря. Наступного дня вплив сонячних вибухів на атмосферу Землі знизиться та 4 балів.

Відео дня

Загалом весь наступний тиждень буде напружено через магнітні бурі різної потужності.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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