'Будет 'красивая' ситуация для всех': астролог дал прогноз, когда и как умрет Путин

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, умрет не своей смертью в 2023 году. Вероятно, это произойдет поздней весной или ранним летом.

Об этом ТСН заявил астролог Влад Росс. По его словам, Путина не отравят, а застрелят.

"Если он сделает попытку нажать красную кнопку (использовать ядерное оружие, – ред.), то томагавк (американская крылатая ракета большой дальности BGM-109 Tomahawk,– ред.) обязательно его достанет. Но мне кажется, что Путина застрелят и это будет "красивая" ситуация для всех нас", – сказал астролог.

Росс ранее заявлял, что Путин в годовщину вторжения в Украину может отдать приказ своим войскам начать новое наступление. Оккупанты пойдут на Киев, но это окажется не единственная цель.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.