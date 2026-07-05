Часть пенсионеров имеет право на доплату в 2500 гривен: кого касается

Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату пенсии. Максимальный размер такой надбавки составляет 2595 гривен.

Порядок назначения таких выплат определен действующим законодательством, в частности, Законом Украины №4695-IX "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Об этом сообщает ПФУ.

Кто имеет право на доплату

Дополнительные выплаты предусмотрены для граждан, проживавших на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Право на надбавку имеют лица, которые по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 проживали в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

Какой размер выплаты

Сумма доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Именно поэтому в 2026 году его максимальный размер может достигать 2595 гривен.

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Как подтвердить право на прибавку

В этом году введен обновленный механизм подтверждения права на доплату. В рамках экспериментального проекта граждане могут доказать факт проживания на загрязненных территориях даже в тех случаях, когда соответствующие сведения отсутствуют в государственных реестрах.

Речь идет о ситуациях, когда информация отсутствует в паспорте гражданина, Едином государственном демографическом реестре или базе данных Государственной миграционной службы. В таком случае пенсионеры могут обратиться в специальные комиссии, которые работают при областных военных администрациях. В настоящее время в Украине функционирует восемь таких комиссий.

Представить документы для подтверждения права на доплату необходимо до 30 сентября 2026 года. Ожидается, что новый порядок позволит большему количеству граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, оформить причитающиеся им дополнительные выплаты.

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