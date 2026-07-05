Частина пенсіонерів має право на доплату у 2500 гривень: кого стосується

Деякі українські пенсіонери у 2026 році можуть розраховувати на додаткову щомісячну виплату до пенсії. Максимальний розмір такої надбавки становить 2595 гривень.

Порядок призначення таких виплат визначено чинним законодавством, зокрема Законом України №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Про це повідомляє ПФУ.

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Хто має право на доплату

Додаткові виплати передбачені для громадян, які проживали на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Право на надбавку мають особи, які станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року мешкали в зонах безумовного (обов'язкового) чи гарантованого добровільного відселення.

Який розмір виплати

Сума доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме тому у 2026 році її максимальний розмір може сягати 2595 гривень.

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Як підтвердити право на надбавку

Цього року запроваджено оновлений механізм підтвердження права на доплату. У межах експериментального проєкту громадяни можуть довести факт проживання на забруднених територіях навіть у випадках, коли відповідні відомості відсутні в державних реєстрах.

Йдеться про ситуації, коли інформації немає у паспорті громадянина, Єдиному державному демографічному реєстрі або базі даних Державної міграційної служби. У такому разі пенсіонери можуть звернутися до спеціальних комісій, які працюють при обласних військових адміністраціях. Наразі в Україні функціонує вісім таких комісій.

Подати документи для підтвердження права на доплату необхідно до 30 вересня 2026 року. Очікується, що новий порядок дозволить більшій кількості громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, оформити належні їм додаткові виплати.

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