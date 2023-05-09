Чистка кухонной утвари яйцом: странный, но действенный лайфхак

Если ваши кастрюли и сковородки имеют пригоревшее дно или покрылись не отмывающимся слоем жира, можно попробовать старый народный метод с песком. Однако, если вы живете в многоэтажке, спускаться с грязной посудой на улицу и искать песок не очень приятное занятие.

Читайте также: Почему яйца нужно посыпать солью: лайфхак от умных бабушек

Песок можно заменить содой, а еще использовать яичную скорлупу. Выяснилось, что эти отходы не следует выбрасывать, а лучше складывать в отдельный сосуд, чтобы потом можно было использовать как чистящее средство, или даже как удобрение для комнатных или огородных растений.

Как отчистить пригоревшее дно сковороды или кастрюли с помощью скорлуп от яиц:

Измельчите скорлупу либо в кофемолке, либо блендером скалкой до состояния однородного порошка. Затем возьмите мокрую губку и присыпьте ее порошком. Натрите этим порошком дно кастрюли или сковороды, чтобы смыть грязь.

Напомним, что одна простая хитрость, которой пользуются опытные домохозяйки, поможет продлить срок хранения яиц. Также важно соблюдать правильные условия хранения, чтобы на этом продукте не образовались бактерии.

Чтобы яйца легко чистились после варки, известный украинский повар раскрыл собственные методы варки этого едва ли не самого популярного продукта. Он дал несколько советов, которые к тому же позволит "сэкономить электроэнергию".

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!