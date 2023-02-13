Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые советы

Что делать, чтобы телефон быстро не разряжался на морозе

Батарея смартфона быстро разряжается на холоде, потому что ионам в веществе лития становится труднее двигаться через электролит. Литиево-полимерные аккумуляторы устройств получше выдерживают морозы, чем литий-ионные. На самом деле, все батареи плохо переносят низкие температуры.

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Но есть несколько простых и действенных советов, которые помогут защитить гаджет от переохлаждения, что приводит к быстрой разрядке батареи.

Держите устройство в тепле. Например, во внутренних карманах одежды;

Не заряжайте смартфон на улице или сразу в помещении, пока он холоден. Резкие перепады температур очень плохо влияют на работу аккумуляторов. Если уж нужно зарядить телефон на холоде, то не заряжайте его полностью;

Не держите гаджет на морозе дольше 60 секунд. Чтобы ответить на звонок, лучше зайти в помещение или воспользоваться Bluetooth-гарнитурой;

Используйте качественный чехол для телефона, можно приобрести утепленный;

Заряжайте батарею только устройствами от производителя, ведь подделки допускают скачки напряжения, что снижает емкость аккумулятора и уменьшает число потенциальных циклов зарядки;

Если эти советы не помогли, и устройство все равно разряжается на морозе за считанные минуты, то проблемы с работой аккумулятора на морозе связаны с тем, что батарея уже выработала свой ресурс. В таком случае можно думать о замене гаджета.

На что обратить внимание при выборе смартфона, который будет долго держать заряд на холоде:

низкая интенсивность расхода энергии (читайте отзывы);

емкость аккумулятора;

модель дисплея;

материал корпуса;

Если нужно часто использовать телефон на морозе, придется приобрести защищенный смартфон, например с резиновым корпусом и аккумулятором повышенной емкости. Из пластика лучше выбирать поликарбонат, он прочен, пластичен, легок и долговечен.

Лучше всего мороз выдерживают матрицы дисплеев моделей OLED и AMOLED, хотя разница с жидкокристаллическими LCD дисплеями у них не велика. К тому же маленькие дисплеи меньше тратят заряд батареи, но на больших дисплеях удобнее пользоваться телефоном в перчатках.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потёртости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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