'Десятка мечей' указывает на крах планов Путина: экстрасенс дал прогноз по войне в Украине

Украина получит победу в войне с Россией, однако страна-агрессор не откажется от своих намерений и будет планировать реванш. Карта "Десятка мечей" указывает на то, что планы российского диктатора Владимира Путина будут разрушены.

Об этом заявил известный экстрасенс Макс Гордеев. По его словам, нынешняя война может быть не последней битвой с Россией.

"Месть будет – 100 процентов. Но беда для россиян в том, что мы будем гораздо сильнее. Поэтому попытки, которые они будут пытаться предпринять, будут заканчиваться для них очень грустно. Неважно через сколько лет", – подчеркнул Гордеев.

Он уточнил, что планам агрессора не сбыться, Украина будет процветающей страной с сильной армией и развитой экономикой.

В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.