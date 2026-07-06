Дроны атаковали энергетику временно оккупированного Севастополя: город остался без света (фото)

Во временно оккупированном Севастополе в результате ночной атаки беспилотников произошло масштабное отключение электроэнергии. По сообщениям оккупационных властей, удар был направлен по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер ". На протяжении ночи жители оккупированного Крыма сообщали о полетах беспилотников над разными районами полуострова. Взрывы, в частности, слышали в Керчи и вблизи Симферопольской теплоэлектростанции.

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По словам Развожаева, целью атаки стали энергетические объекты, находящиеся за пределами Севастополя. Из-за повреждений инфраструктуры город остался без электроснабжения.

Оккупационная администрация также сообщила, что из-за отсутствия электричества в контактной сети троллейбусы утром не выйдут на маршруты.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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