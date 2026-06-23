Дроны атаковали Крым: бушевал пожар на нефтетерминале (фото)

В ночь на 23 июня во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и нескольких очагах пожаров. На фоне этих событий движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на пять часов.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Крымский ветер", Supernova+, " Крымский мост: оперативная информация ". По данным мониторинговой группы "Крымского ветра", спутниковые снимки зафиксировали новые очаги возгорания на территории нефтетерминала в Керчи, который ранее уже подвергся атаке и продолжает гореть.

Кроме того, пожары наблюдались на въезде в Керчь, а также вблизи поселка Багерово, где расположены позиции российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Также спутниковый мониторинг указывает на возгорание в районе нефтетерминала порта Кавказ и на территории железнодорожной станции Южная в Керчи.

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Telegram-канал Supernova+ сообщил о взрывах на полуострове и заявил, что в результате атаки был поражен комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal. Оккупационная администрация Крыма официально не комментировала информацию о взрывах, пожарах или возможных ударах по инфраструктурным объектам.

В то же время канал, информирующий о ситуации на Крымском мосту, сообщил, что движение транспорта из-за переправы было остановлено в 23:24 22 июня. Возобновить проезд удалось лишь в 5:10 утра 23 июня, то есть спустя более пяти с половиной часов после введения ограничений.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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