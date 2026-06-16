Дроны атаковали Москву: горит самый большой НПЗ столицы (фото, видео)

В ночь на 16 июня и утром Московский регион подвергся масштабной атаке беспилотников. Российские власти сообщили о десятках сбитых воздушных целей, в то время как мониторинговые ресурсы заявили о возможном пожаре на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии Москвы.

Об этом сообщает Exilenova. Мэр Москвы Сергей Собянин ночью неоднократно информировал о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО якобы уничтожили более 30 беспилотников, направлявшихся в сторону российской столицы.

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В то же время, мониторинговые каналы сообщали об активности дронов в небе над Москвой и Московской областью. По предварительным данным, под удар мог попасть Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня - самый большой НПЗ города.

Также поступала информация о задымлении вблизи предприятия и усиленных мерах безопасности на его территории. Из-за атаки в аэропортах Москвы временно ограничивали прием и отправку рейсов, а экстренные службы работали на местах падения обломков беспилотников.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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