Дроны атаковали российский Краснодарский край: горит нефтебаза (фото, видео)

В ночь на 16 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. После инцидента также временно перекрывали движение на автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудоделиковским, сообщает оперативный штаб региона.

Об этом Exilenova. В заявлении российского оперштаба отмечается, что возгорание на нефтебазе в Красноармейском районе произошло из-за падения обломков БПЛА. Для ликвидации пожара привлекли 32 спасателя и семь единиц специальной техники.

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Кроме того, после атаки были введены временные ограничения движения транспорта на упомянутом участке дороги.

Напомним, 10–11 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных сил. Среди прочего, в Краснодарском крае был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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