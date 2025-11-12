Дроны атаковали российский Ставрополь: поврежден НПЗ (фото)

В ночь на 12 ноября в российском городе Будённовске Ставропольского края раздались взрывы. По сообщениям местных жителей в соцсетях, под удар попала нефтехимическая компания "Ставролен".

Перед взрывами в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Очевидцы сообщали о "трех точных попаданиях" по территории предприятия. Об этом сообщили губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров Exilenova+, другие Telegram-каналы.

Впоследствии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российские силы ПВО якобы отразили атаку украинских дронов. По его словам, обломки сбитых беспилотников упали на промышленную зону, вызвав пожар. О ее масштабах и возможных последствиях чиновник не сообщил.

"Ставролен" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, расположенное в Буденновске. Завод производит полиэтилен, полипропилен, бензол, смолы и другие химические продукты. Предприятие входит в структуру российской корпорации "ЛУКойл".

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

