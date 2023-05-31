Эту ошибку делают все: как нельзя хранить огурцы

Как нельзя хранить огурцы – что делать, чтобы дольше сохранить огурцы свежими и хрустящими

Огурцы нельзя замораживать и хранить при очень низких температурах. Это неудачный способ, ведь овощ так быстро потеряет свежесть и хрусткость.

Кроме того, в холодильнике, когда огурцы хранятся в овощном ящике, то есть около 9 °C, он также не очень идеальный вариант. Об этом сообщает Sante Plus.

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На самом деле лучше всего держать огурцы в помещении с температурой около 12°C, например в подвале или амбаре. Помните, что при правильном хранении ваши огурцы могут оставаться красивыми и свежими до трех недель.

Также нельзя хранить огурцы рядом с яблоками, грушами и помидорами, потому что это ускоряет их созревание. Тогда овощ станет мягким и портится гораздо быстрее. Наконец, лучше всего хранить их в полиэтиленовом пакете или закрытом контейнере.

Три совета, как дольше сохранить огурцы свежими и хрустящими

Заклятый враг огурцов – не что иное, как жара. Поскольку они могут быстро сморщиться, потерять влагу и испортиться. Чтобы сохранить свежесть и хруст, огурцы всегда должны храниться в затененном месте. Но, есть также некоторые небольшие уловки, чтобы сохранить их свойства как можно дольше.

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1. Консервация с сахаром и солью. Замаринуйте его в небольшом количестве сахара, и он останется хрустящим.

Известный американский шеф-повар и кулинарный критик Эндрю Циммерн рекомендует солить огурцы непосредственно перед приготовлением и оставлять их на несколько минут.

2. Поместите огурцы в полиэтиленовый пакет. Не закрывайте пакет слишком плотно, вы должны позволить воздуху циркулировать, чтобы предотвратить конденсацию вокруг пищи.

3. Уксус. Еще один практичный способ: налейте на дно неметаллической кастрюли горсть уксуса. Сверху накройте крышкой и выложите огурцы. Накройте их и нагрейте. Они будут насыщаться паром от уксуса. После маринования храните в банке.

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Напомним, что чеснок может оставаться свежим несколько месяцев благодаря нескольким полезным советам. Для этого вам нужно проветриваемое и темное помещение, а также знать несколько советов.

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