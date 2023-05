Евровидение 2023 года: в Ливерпуле стартовал второй полуфинал песенного конкурса. Все подробности

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле стартовал второй полуфинал Евровидения 2023 года. На этом этапе соревнований 16 стран-участниц соревнуются за право пройти в финал престижного конкурса. Трансляция полуфинала проходит в прямом эфире из Liverpool Arena в Великобритании.

Начало шоу было запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по киевскому времени). Стоит отметить, что у Украины есть возможность голосовать во втором полуфинале Евровидения. По окончании выступлений 16 участников, на экране будет появляться информация о времени, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за который вы хотите проголосовать.

Перед началом второго полуфинала конкурса, украинская певица Джамала, победительница Евровидения-2016, представит свой новый альбом "QIRIM". Она выступила в Ливерпуле вместе с одним из старейших оркестров Великобритании, чем придаст особый шарм и музыкальное утончение своему выступлению.

Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидения 2023

Дания: Рэйли – Breaking My Heart; Армения: Brunette – Future Lover; Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on); Эстония: Алика – Bridges; Бельгия: Густаф – Because of You; Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart; Исландия: Diljá – Power; Греция: Виктор Верникос – What They Say; Польша: Бланка – Solo; Словения: Joker Out – Carpe diem; Грузия: Иру – Echo; Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal; Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?; Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва: Моника Линките – Stay; Австралия: Voyager – Promise;

Где смотреть второй полуфинал Евровидение 2023

Песенный конкурс Евровидения-2023 можно смотреть на:

Выступления участников

Reiley – фарерский певец и блогер, ему 25 лет. Парень прославился благодаря исполнению каверов уже известных песен, публиковавшихся в TikTok.

Песня Reiley Breaking My Heart – композиция о страхе и неуверенности, из-за которой приходит влюбленный. В песне автор подробно описывает трудности в отношениях, а также о нежелании погружаться в любовь из-за страха страдать. Breaking My Heart – эмоциональная история о сложном балансе любви и страха, о борьбе за доверие и полной отдаче себя другому человеку.

Brunette – не только певица, но и автор песен. Ее музыкальная карьера началась еще в детстве. Спела она всего в четыре года, а создавать свою музыку начала в 15 лет.

Песня Brunette Future Lover о любимом, которого она еще не встретила. На протяжении всей композиции девушка поет, что хочет найти кого-то, с кем она сможет заниматься обычными вещами – посещать старые книжные магазины и пить смузи. В песне Brunette признается, что она загипнозирована кем-то, кого еще никогда не встречала.

Теодор Андрей – студент из Румынии, автор песен, исполнитель и актер. Он победитель многих национальных и международных музыкальных фестивалей, в свои 19 лет он уже написал более 100 песен.

Певец рассказал, что в песне DGT (Off And On) рассказывается история любви, в которой разум вступает в противоречие с инстинктом, где происходит дуэль страсти и безопасности. Песнь о любви, которая становится зависимостью со своими добрыми и плохими сторонами, а также удовольствием от любви. Это – о возвращении к чему-то губительному, где любовь не обоснована, а решение принимает адреналин, неизбежное зло с любовью и всем, что она означает – страсть, слезы, улыбки, детство, зрелость, доверие, риск, правда и ложь.

Alika – 20-летняя певица из Эстонии, победившая в популярном музыкальном шоу Эстонский идол. Певица отмечает, что песня является ее собственной честностью, и потому она верит в ее потенциал. В песне она раскрыла и написала очень честную историю, основанную на собственном опыте, и превратила ее в песню.

Gustaph – певец, уже участвовавший в Евровидении. Ранее он уже дважды выступал на конкурсе как бэк-вокалист (в 2018 году в Лиссабоне и в 2021 году в Роттердаме). Gustaph написал свою первую песню, когда ему было семь лет. Уже в 19 певец выпустил свой первый сингл под названием Gonna Lose You. Его участник написал и продюсировал своими силами.

Певец признался, что на самом деле конкурсная песня – это мгновенная вечеринка, и люди, видимо, будут сразу чувствовать себя хорошо, после и во время выступления.

***

В этом году Кипр будет представлять 24-летний австралийский певец Эндрю Ламбру, имеющий греко-кипрское происхождение. Он исполнит конкурсную песню под названием Break A Broken Heart.

Песня "Break A Broken Heart" Эндрю Ламбру рассказывает о человеке, которому нанес боль тот, кого он любил, но он устойчив и не позволяет боли сломать его, несмотря на постоянное плохое обращение с ним. Стихотворение рассказывает о взлетах и падениях отношений, где главный герой истекает кровью, но другого человека это, кажется, не волнует.

***

Dilja – это псевдоним певицы под именем Дилья Петурсдоттир. Она сама создает песни и пишет музыку. 21-летняя конкурсантка прославилась в Исландии после участия в шоу талантов в 2015 году.

Певица сказала, что эта песня – о собственных тенях. О том, чтобы не разрешать им мешать тому, что вы хотите делать. Нельзя позволять своим теням отрицательно влиять на опыт, им нужно наслаждаться.

***

Грецию на Евровидении 2023 будет представлять 16-летний певец Виктор Верникос (Victor Vernicos). Верникос выступит с песней What They Say, которую он написал и спродюсировал сам.

Певец родился в Афинах – он наполовину грек и наполовину датчанин. Музыкой он начал заниматься с 4 лет – брал уроки вокала и игры на гитаре. Что касается песни, с которой он отправится в Ливерпуль, то артист характеризует ее как праздничную и атмосферную балладу.

***

Бланка Стайков – 23-летняя польская певица и модель из Щецина. Она начала заниматься музыкой с детства и выпустила дебютный сингл Strong Enough в 13 лет.

Solo – чувственная песня об осознании собственной независимости и достоинства. Blanka выходит из отношений, над которыми работает только она, и понимает, что ей лучше быть наедине.

***

Joker Out – словенская альт-рок-группа, сформированная в 2016 году. Тогда он насчитывал в своем составе трех человек. Сегодня же в коллективе пятеро участников, популярные не только в своей стране, но и за ее пределами.

Название песни с латинского переводится как "воспользуйтесь днем". Песня рассказывает о том, что нужно меньше беспокоиться о будущем и жить только сегодняшним днем. Группа призывает поклонников жить положительно, во всю - и без войны.

***

22-летняя Ира Хечан, которая выступает под псевдонимом Iru, родилась и выросла в столице Грузии – Тбилиси. Артистка занимается музыкой с самого детства. Сама певица описывает свой ранний возраст как "погруженный в музыку". Iru уже представляла Грузию на детском Евровидении. Это было в 2011 году – тогда она победила в составе группы Candy.

По словам самой Iru, эхо – это любовь и желание прислушиваться к своему внутреннему голосу. Главное мнение песни – это борьба любви и проявление веры. Эхо – это внутренний голос, проявление любви и мира.

***

Piqued Jacks – музыкальная группа из Италии, участники которой исполняют альтернативный рок. Известно, что группа ранее выступала на разогреве в Interpol, а первый релиз участники выпустили в 2015 году. Год назад Piqued Jacks выдали еще несколько синглов, выступив в Лос-Анджелесе и Великобритании.

Музыканты объясняют, что эта песня как животное, в котором сохранены все характерные черты участников группы: энергичный голос, избыточный риф, пронзительный бас и суперсовременные ударные. Послание в нашей песне очень простое – быть свободным, чтобы потакать своим импульсам, переживая сексуальность как вечеринку, танец в джунглях в его страстных чертах.

***

Девушки из дуэта Teya & Salena познакомились на соревнованиях в австрийском шоу талантов Starmania 21. До встречи они уже пробывались на Евровидении. Teya участвовала в нацотборе от Австрии и Сербии. Selena заняла второе место на отборе в 2019 году.

Песня Who The Hell Is Edgar? написана об американском писателе Эдгаре Аллане По. Певицы рассказывают, что его привидение вселилось в их тела для того, чтобы создать лирический шедевр. Teya & Salena повторяют фразу "ноль, точка, ноль, ноль, три", сатирически намекая на 0,003 цента, которые платят авторам песен за трансляцию.

***

Альбина Кельменди – популярная албанская певица. Девушка всегда была окружена музыкой, выросла в семье профессиональных музыкантов, а ее родители – Албана и Буджар – влюбились благодаря музыке.

Песня Альбины и семья Кельменди Duje – о роли любви в семье и о преодолении любых трудностей, препятствующих семейному счастью. Композиция наполнена эмоциональностью, соответствующей традициям албанской музыки, и рассказывает историю любви, которая сопровождает семью Келменди на протяжении всей жизни.

Также Альбина рассказала, как это – выступать вместе со своей семьей:

"Это такое особое чувство. Я была на сцене сама много раз – и это здорово, но быть со своей семьей – это следующий уровень, это очень мощно и так по-особому ", – говорит певица.

***

Моника Линките – певица из Литвы. Девушке 30 лет известно, что с детства она занималась танцами, однако, когда научилась играть на фортепиано, выбрала карьеру артистки.

Моника признается, что если бы ей пришлось выбрать одно слово для описания песни, то она бы сказала, что мелодия – о личном исцелении, истории из личного опыта. Но, по мнению певицы, вся Европа сейчас нуждается в исцелении, поэтому речь идет именно об этом.

***

Voyager – поп-металл-группа, созданная в Австралии в 1999 году. Сейчас коллектив состоит из пяти участников. Артисты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.

Песня Promise рассказывает о путешествии на корабле Voyager. Группа призывает слушателей присоединиться к дикой поездке. Музыкальное видео к Promise демонстрирует родной штат артистов из разных уголков.

