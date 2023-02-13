Хмельный десерт в День святого Валентина: как поразить вторую половинку сабайоном с ягодами

День всех влюбленных – это хороший повод удивить любимого романтическим ужином, который завершит оригинальный десерт с алкоголем. Вино само по себе привычный атрибут романтического вечера. Приготовьте на 14 февраля сабайон с ягодами, чтобы поразить вторую половинку.

Сабайон – один из самых известных в мире итальянских десертов, который готовят с добавлением белого вина. Нежный, ароматный и вкуснейший крем иногда называют "яичный пунш". Его придумал известный итальянский повар XVI века Бартоломео Скаппи, готовивший для пяти Пап и множества кардиналов и славившийся своими виртуозными кулинарными навыками.

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Как приготовить сабайон с ягодами?

Ингредиенты:

6 яичных желтков;

125 мл жирных сливок 33-35%;

125 г сахара;

35 мл белого вина;

3 мл ванильного экстракта;

свежие ягоды;

щепотка соли.

Яичные желтки поместите в миску и добавьте сахар и вино. Тщательно взбейте венчиком или миксером, чтобы желтки увеличились примерно в четыре раза и стать пышными. В другой миске взбейте сливки. Осторожно добавьте их в желтки и медленно перемешайте силиконовой лопаткой. Массу отправьте в холодильник как минимум на пол часа.

Сабайон подаётся порционно с бисквитным печеньем, фруктами или ягодами. Это идеальное блюдо для завершения романтического ужина. Приятного аппетита!

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