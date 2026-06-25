Идеальная закуска: рецепт остро-сладких помидоров на зиму

Этот быстрый рецепт помидоров на зиму готовится в пряном кисло-сладком маринаде с добавлением чеснока, лимонной кислоты, горошком перца и лавровых листьев. Все пропорции рассчитаны на 2 кг томатов и легко подойдут для домашней консервации без сложных подсчетов.

Об этом пишет Shuba. Для лучшего результата следует выбирать плотные, мясистые помидоры – они быстро пропитываются маринадом и при этом не теряют форму. По этому же рецепту можно готовить и чери.

Оптимально закрывать томаты в литровые банки – так удобнее хранить и использовать. Обязательно следует простерилизовать как банки, так и крышки, чтобы обеспечить продолжительное хранение. Важно соблюдать точные пропорции специй: именно баланс соли, сахара и кислоты формирует характерный вкус. По желанию можно экспериментировать, добавляя, например, корицу или кориандр для более внятного аромата.

Как приготовить остро-сладкие помидоры на зиму.

Ингредиенты (на 2 кг помидоров):

чеснок

черный перец горошком

соль

сахар

лимонная кислота

лавровый лист

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Пошаговое приготовление

1. Помидоры тщательно вымойте. Чеснок очистите (приблизительно 10 зубчиков).

2. Стерилизуйте 2–3 литровых банка и крышки. Помидоры плотно выложите в банки и залейте крутым кипятком. Оставьте на 10 минут.

3. В 2 литрах воды растворите соль и сахар, добавьте перец горошком, чеснок и лавровый лист. Прокипятите 10 минут. В конце добавьте лимонную кислоту.

Слейте воду из банок и залейте помидоры горячим маринадом.

4. Закройте банки крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Хранить заготовку лучше в холодном черном месте.

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