Игнат прокомментировал авиакатастрофу под Житомиром: самолеты столкнулись на старте

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал авиатрагедию, которая произошла 25 августа в Житомирской области. По его словам, учебно-боевые самолеты L-39 в Житомирской области столкнулись практически на старте.

Однако все детали авиакатастрофы, в которой погибли три пилота, будут известны после завершения расследования. Об этом Игнат сказал в интервью "Суспільному".

Он подчеркнул, что авиакатастрофа произошла при выполнении боевого задания.

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"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставили им часть", – сказал спикер.

Игнат добавил, что самолеты L-39 используют как для учебных, так и для боевых задач, а в условиях войны "почти по всей территории страны все боевые вылеты". По его словам, трое погибших пилотов выполняли маневры в паре.

"Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться – бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", – заявил он.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет три версии столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

Пилотов, погибших на Житомирщине 25 августа, представили к государственным наградам. Также им присвоили новые воинские звания.

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