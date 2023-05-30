К ссорам и финансовым потерям: Почему нельзя убирать дома вечером и перед дальней дорогой

Почему нельзя убирать вечером и перед дальним путешествием

Выполнение уборки в жилом помещении имеет большое значение, выходящее за пределы просто физического пространства. Верится, что этот процесс способствует не только физической очистке, но изменяет энергетическое поле дома.

Однако существуют ситуации, когда следует отложить уборку с учетом разнообразных поверий. Предлагаем узнать такие обстоятельства, чтобы понять почему в эти моменты лучше отложить хозяйственные средства.

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Вечернее время

Когда начинаются сумерки и скоро наступит темнота, энергетическая аура меняется. Поэтому уборка в этот период может не создать дома свежих положительных вибраций, а наоборот, способствовать отрицательной энергии. Это может привести к конфликтам между членами семьи и финансовым проблемам. Есть также рациональное объяснение этому суеверию: в темноте уборка может быть менее качественной, а результаты ее работы потребуют дальнейшего повторения.

Перед долгим путешествием

Когда мы готовимся к далекой поездке, особенно важно сохранить связь с домом. Уборка перед отъездом может нарушить эту энергетическую связь. В таком случае путешествие может быть неудачным, сопровождаться проблемами и неприятностями.

Когда кто-то из семьи или близких находится в пути

Причина этого поверья похожа на предыдущую – важно не нарушать энергетическую связь между человеком и домом. Даже если этот человек гостем. Например, мытье полов может смыть его энергетические следы, и он теряет энергетическую поддержку, пока находится в пути. Поэтому важно подождать, пока человек благополучно доберется до своего пункта назначения, а затем приступать к уборке и обновлению энергетики помещения.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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