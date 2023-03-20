Как экономить заряд батареи на смартфоне с OLED дисплеем: эффективный лайфхак

Как сохранить заряд аккумулятора телефона с OLED и AMOLED экраном

Использование темного режима на смартфоне с OLED-дисплеем поможет экономить заряд батареи и увеличить время автономной работы устройства.

Прежде всего, следует отметить, что существуют два основных типа дисплеев: жидкокристаллические (LCD) и органические светодиодные (OLED), также известные как AMOLED, Super AMOLED и т.д. На OLED-экранах каждый пиксель освещается раздельно, и при отображении темного цвета он просто выключается. Это позволяет экономить заряд аккумулятора.

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Если смартфон оснащен OLED-дисплеем, вы можете легко активировать темный режим в настройках экрана. Когда он включен, цвет фона меняется темным, а текст становится светлым. Это позволяет снизить количество света, излучаемого с экрана, и экономить заряд батареи.

Также следует использовать темный режим в мобильных приложениях, если они поддерживают эту функцию. Если вы используете большинство приложений в темном режиме, экран будет использовать меньше энергии, что приведет к сохранению заряда батареи.

Как сделать это владельцам Android:

откройте настройки;

найдите пункт "Изображение" или "Экран";

найдите опцию "Темная тема" или "Темный режим" и переведите ее в положение "Включено";

у некоторых Android опция может быть в меню "Расширенные настройки" или "Режим разработчика".

Как сделать это владельцам iOS:

откройте настройки;

найдите пункт "Экран и яркость";

выберите "Темный режим".

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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