Как приготовить сытный пирог из блинов на Масленицу: простой рецепт
Уже скоро начнется Масленица, на которую принято готовить молочные продукты, в частности блины. Но не стоит пренебрегать другими блюдами. Можно приготовить вкусный и сытный блинный пирог с курицей и грибами. Это простой рецепт, потому приготовить это блюдо сможет каждый.
Для приготовления блинов взбейте 3 яйца из 0,5 чайной ложки соли и 1 столовой ложки сахара. Влейте 500 мл теплой воды и взбейте еще раз. Добавьте полчайной ложки разрыхлителя теста, 200-220 г муки и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте в тесто 2 ст. л растительного масла и оставьте на 10 минут. Разогрейте сковороду. Налейте тесто тонким слоем на сковороду и готовьте в среднем огне к румяности с двух сторон.
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Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 700 г;
- шампиньоны – 500 г;
- средняя луковица – 1 шт;
- петрушка – 4 веточки;
- масло – 2 ст. л;
- сливки 20% жирности – 150 мл;
- полутвердый сыр – 200 г;
- тонкие блины – 20 шт;
- соль по вкусу;
- молотый черный перец по вкусу.
Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Грибы почистите и нарежьте пластинами или ломтиками. Лук для начинки блинного пирога мелко порубите. Петрушку вымойте, обсушите бумажным полотенцем, а листики мелко нашинкуйте.
Нагрейте сковороду, обжарьте курицу со всех сторон, после чего положите ее отдельно и немного подрумяньте на сковороде лук и грибы, чтобы они были еще хрустящими. Можно добавить немного сливочного или масла. Поверните курицу в сковороду и жарьте на слабом огне 5 минут. Влейте сливки, посолите и поперчите. После чего извлеките начинку для пирогов и дайте ей немного остыть.
Добавьте в начинку для остывшего блина петрушку. Размельчите в блендере до получения однородной массы. Попробуйте начинку и добавьте еще специй, доведя ее по вкусу.
Полутвердый сыр натрите на средней терке. Выкладывайте блины в форму соответствующего размера и промазывайте начинкой и посыпьте сверху сыром каждый слой. Верх блинного пирога тоже покройте начинкой и посыпьте сыром. Нагрейте духовой шкаф до 180°C. Пирог выпекайте 15-20 минут. На стол подавайте горячим или теплым. Можно украсить пирог петрушкой.
Приятного аппетита!
Напомним, UAportal рассказал об истории, традициях и запретах на Масленицу. Украинцы издавна соблюдают правила празднования и передают эти знания из поколения в поколение.
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