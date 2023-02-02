Как самостоятельно сделать автономную химическую грелку: лайфхак от рыбаков

Один из прекрасных альтернативных способов обогрева зимой есть грелка, которую к тому же можно сделать своими руками. Вы можете сделать химическую грелку. Более того, в отличие от других самодельных грелок из бутылки с водой или сухой грелки, которые требуют нагревать их, химическая грелка работает автономно.

Такие химические грелки очень популярны у рыбаков, любящих ходить на зимнюю рыбалку. Такую грелку делают и охотники. Сделать ее достаточно легко, нужно только найти необходимые компоненты.

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Как сделать химическую грелку своими руками

Понадобится:

2 чайную ложку поваренной соли;

3 чайную ложку медного купороса;

сухие древесные опилки;

кусок фольги;

пластиковая бутылка или другая емкость объемом 0,5л.

Соль и медный купорос нужно измельчить в ступке и засыпать в пластиковую бутылку или стеклянную емкость вместе с сухими опилками. После чего в бутылку нужно поместить кусочки фольги, алюминиевую проволоку или остатки крышки от консервов. Закрутите бутылку и встряхните, чтобы перемешать составляющие.

Чтобы грелка заработала, в бутылку нужно добавить всего 50 мл воды. В грелке происходит химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла. В закрытой таре тепло может содержаться несколько часов и будет греть вас в холодное время года.

Раньше мы писали о том, как спать зимой без отопления, чтобы не замерзнуть и отдохнуть с комфортом.

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