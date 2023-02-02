Как самостоятельно сделать автономную химическую грелку: лайфхак от рыбаков
Один из прекрасных альтернативных способов обогрева зимой есть грелка, которую к тому же можно сделать своими руками. Вы можете сделать химическую грелку. Более того, в отличие от других самодельных грелок из бутылки с водой или сухой грелки, которые требуют нагревать их, химическая грелка работает автономно.
Такие химические грелки очень популярны у рыбаков, любящих ходить на зимнюю рыбалку. Такую грелку делают и охотники. Сделать ее достаточно легко, нужно только найти необходимые компоненты.
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Как сделать химическую грелку своими руками
Понадобится:
- 2 чайную ложку поваренной соли;
- 3 чайную ложку медного купороса;
- сухие древесные опилки;
- кусок фольги;
- пластиковая бутылка или другая емкость объемом 0,5л.
Соль и медный купорос нужно измельчить в ступке и засыпать в пластиковую бутылку или стеклянную емкость вместе с сухими опилками. После чего в бутылку нужно поместить кусочки фольги, алюминиевую проволоку или остатки крышки от консервов. Закрутите бутылку и встряхните, чтобы перемешать составляющие.
Чтобы грелка заработала, в бутылку нужно добавить всего 50 мл воды. В грелке происходит химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла. В закрытой таре тепло может содержаться несколько часов и будет греть вас в холодное время года.
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