Як власноруч зробити автономну хімічну грілку: лайфхак від рибалок

Один із чудових альтернативних способів обігріву взимку є грілка, яку до того ж можна зробити своїми руками. Ви можете зробити хімічну грілку. Ба більше, на відміну від інших саморобних грілок з пляшки з водою або сухої грілки, які вимагають нагрівати їх, хімічна грілка працює автономно.

Такі хімічні грілки дуже популярні у рибалок, які люблять ходити на зимову риболовлю. Таку грілку роблять і мисливці. Зробити її досить легко, треба лише знайти необхідні компоненти.

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Як зробити хімічну грілку власноруч

Знадобиться:

2 чайну ложку кухонної солі;

3 чайну ложку мідного купоросу;

суха деревна тирса;

шматок фольги;

пластикова пляшка або інша ємність об’ємом 0,5 л.

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Сіль та мідний купорос треба подрібнити у ступці та засипати у пластикову пляшку або скляну ємність разом з сухою тирсою. Після чого у пляшку треба помістити шматочки фольги, алюмінієвий дріт або рештки кришки від консервів. Закрутіть пляшку та добре струсіть, щоб перемішати складові.

Щоб грілка запрацювала, у пляшку треба додати лише 50 мл води. У грілці відбувається хімічна реакція, що супроводжується виділенням тепла. У закритій тарі тепло може утримуватись кілька годин і буде гріти вас у холодну пору року.

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