Как законно покинуть ТЦК при задержании: советы юриста

Мужчины, которые попадают в территориальные центры комплектования, часто спрашивают, могут ли покинуть учреждение до момента мобилизации. Адвокат Геннадий Капралов в комментарии объяснил, сколько времени человек может находиться в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, в каких случаях можно уйти и какие процедуры могут отсрочить призыв.

Что делать, если мужчину доставили в ТЦК

По словам юриста, закон прямо не содержит нормы, позволяющей просто покинуть помещение ТЦК в любой момент. В то же время, мобилизация предусматривает определенные процедурные этапы, которые могут повлиять на ее сроки.

В частности, человека не могут мобилизовать без решения Военно-врачебная комиссия (ВЛК) о пригодности к службе. Если медосмотр еще не завершен или военнообязанный был направлен на дополнительное обследование в гражданское медицинское учреждение, он имеет право временно покинуть помещение ТЦК.

Кроме того, ТЦК не является местом лишения свободы. Если гражданин выполнил необходимые процедуры, например, обновил свои учетные данные или прошел медицинскую комиссию, он может покинуть центр.

Однако, по словам адвоката, ситуация меняется, если у человека нет бронирования или отсрочки или находится в розыске. В таком случае попытку покинуть ТЦК могут расценить как уклонение от мобилизации. Поэтому юрист советует не пытаться убегать из учреждения.

На практике военнообязанные, не имеющие документально подтвержденных оснований для отсрочки или непригодности, обычно быстро проходят ВЛК и могут быть мобилизованы. Если же комиссия признает человека непригодным к службе, он имеет право покинуть ТЦК.

Что делать, если не выпускают без объяснений

Если человека не отпускают из центра даже при наличии оснований, адвокат советует выяснить причину задержания и не подписывать документы без внимательного ознакомления.

Особенно это касается бумаг, которые могут подтверждать добровольное согласие на прохождение службы по мобилизации.

Если пояснения не дают, юрист рекомендует:

позвонить в полицию по номеру 102;

сообщить о возможном нарушении по статье Статья 146 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека");

обратиться в горячую линию Министерство обороны Украины.

Если у человека есть бронирование или отсрочка, следует показать соответствующие документы или электронные подтверждения — например, выписку из резерва+ или из реестра Оберег.

Если бронирование или отсрочка исчезли по техническим причинам и мобилизация происходит неправомерно, решение можно обжаловать в суде.

Сколько могут удерживать человека

Юрист также подчеркнул, что право на административное задержание имеют только работники Национальной полиции Украины. Оно может применяться, например, для установления личности или доставки в ТЦК, но не более чем на три часа.

Содержание человека дольше без решения суда считается незаконным лишением свободы. В такой ситуации адвокат советует немедленно обращаться в полицию.

Какие этапы предшествуют мобилизации

Капралов подчеркнул, что мобилизация не происходит мгновенно и включает в себя несколько обязательных процедур:

обновление военно-учетных данных; прохождение военно-врачебной комиссии; получение мобилизационного распоряжения с указанием даты и времени прибытия.

По словам юриста, попытка отправить человека в учебный центр без завершенного медосмотра и надлежаще оформленных документов является грубым нарушением установленной процедуры.

