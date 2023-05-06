Коронация Чарльза III и Камиллы: где смотреть трансляцию и как проходит самое ожидаемое мероприятие в Британии

В столице Великобритании Лондоне 6 мая проходит коронация короля Чарльза III, сына покойной королевы Соединенного Королевства Елизаветы II. В официальных мероприятиях принимают участие более 6 тысяч гостей.

Король Чарльз III унаследовал трон 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II – дольше всего правящего британского монарха.

Чарльз III официально вступит в права в Вестминстерском аббатстве, где коронуют и его супругу Камиллу. Это будет первая коронация в Великобритании. Она будет первой коронацией с 1953 года, когда Елизавета II вступала на престол.

Интересная деталь: впервые с 1937 во время коронации короля Чарльза III будет петь королева-консорт.

Кстати, по случаю коронации Чарльза III в Минобороны Украины был создан и опубликован ролик, посвященный выдающемуся событию:

Интересные факты о коронации

Вестминстерское аббатство в Британии является местом для каждой коронации с 1066 года. До того как это аббатство было построено, коронации проводились в Бате, Оксфорде и Кентербери.

Чарльз станет сороковым сувереном, коронованным в Вестминстерском аббатстве.

Королева Елизавета, жена короля Георга VI, была последней королевой-консортом, коронованной. К Рождеству 1066 года Вильгельм Завоеватель стал первым монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве.

Каждая коронация британского монарха, начиная с короля Георга III, происходила в период с мая по сентябрь.

Первейшей английской коронацией, о которой сохранились подробности, была коронация англосаксонского короля Эдгара в Бате в 953 году нашей эры.

Самым молодым монархом в истории была Мария, королева Шотландии, ставшая королевой в 1542 году, когда ей было всего шесть дней.

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Современная форма коронации происходит с 1902 года, когда король Эдуард VII был коронован. Он состоит из государственной процессии от Букингемского дворца до аббатства, другой процессии внутри, признания, миропомазания, коронационной клятвы, почитания и, наконец, другой процессии от аббатства к дворцу. В течение сотен лет монарх оставался в Лондонском Тауэре за две ночи до коронации. За день до коронации монарх проехал через Лондон в Вестминстер. В последний раз это произошло в 1661 году с Чарльзом II.

С 1902 года последним днем ​​коронации был выход нового монарха и других членов королевской семьи на балкон. Его торжественно открыли Эдуард VII и королева Александра.

Коронационная присяга и присяга при вступлении являются единственными аспектами церемонии, прописанными законом.

Коронационный гимн Генделя Zadok The Priest звучит на каждой коронации с 1727 года.

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В 2023 году англиканские церкви будут отмечать коронацию специальным звоном в колокола под названием "Колокол для короля – колокол для коронации короля".

Gold State Coach – это закрытый экипаж с восемью лошадьми, который использовался королевской семьей во время крупных государственных мероприятий, таких как коронации, королевские свадьбы и юбилеи монарха. Его использовали при коронации каждого британского монарха, начиная с Георга IV. До Второй мировой войны автобус был обычным транспортным средством монарха до и с момента открытия парламента.

Король будет коронован в кресле Святого Эдуарда, сделанном в 1300 г. для Эдуарда I и с тех пор используемом во время каждой коронации. Он постоянно хранится в Вестминстерском аббатстве.

Пронизанная историей и традициями, корона Святого Эдуарда, изготовленная в 1661 году, будет возложена на голову короля во время коронационной службы. Она весит около 2,2 кг и изготовлена ​​из чистого золота.

Корона Святого Эдуарда использовалась при коронации каждого британского монарха со времен коронации короля Карла II.

В 1902 году во время коронации короля Эдуарда VII тогдашний архиепископ Кентерберийский ошибочно положил корону святого Эдуарда на голову короля задом наперед.

Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, была единственной королевой-консортом, увенчанной оригинальной короной Святого Эдуарда. Это вышло 1 июня 1533 года.

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Королева-консорт будет носить корону королевы Марии на коронации. Это первый случай, когда корона Консорта была повторно использована с 18 века – и она будет включать бриллианты из личной коллекции ювелирных изделий королевы Елизаветы II.

Эдуард VIII никогда не был коронован как король. Его правление длилось всего 325 дней. Его брат Альберт стал королем, используя свою фамилию Георг как Георг VI. Полый золотой шар, украшенный жемчугом, драгоценными камнями и большим аметистом под крестом, был изготовлен в 1661 году и с тех пор использовался во время каждой коронации.

Суверенное кольцо первоначально было изготовлено в 1831 году для Вильгельма IV и содержит крест Святого Георгия (покровителя Англии) в рубинах (считается символом достоинства) на голубом фоне одного сапфира.

Перстень Суверена, также известный как "Обручальное кольцо Англии", появлялся на каждой коронации со времен короля Вильгельма IV в 1831 году, когда он был изготовлен.

Во время коронации королевы Виктории ее пальцы были настолько маленькими, что обручальное кольцо невозможно было уменьшить достаточно, поэтому была создана альтернатива.

Эдуард Исповедник, возможно, был первым монархом, собравшим регалии или драгоценности короны. Это было заменено или изменено в течение следующих веков.

"Коронационная ложка" использовалась во время каждой коронации с 1349 года, чтобы помазать монарха тайной смесью масел.

Коронация королевы Елизаветы II была первой, транслируемой по телевидению, и для большинства людей это был первый раз, когда они смотрели событие по телевидению. 27 миллионов человек в Великобритании смотрели церемонию по телевидению и 11 миллионов слушали по радио.

В мае 1937 года Би-би-си позволили транслировать по радио церемонию коронации Георга VI.

В 18-19 веках публичное зрелище иногда омрачало религиозное значение. Во время коронации Георга III некоторые из прихожан начали есть во время проповеди.

В 1308 гости на святые коронации Эдуарда II успели выпить 1000 бочек вина.

В 1953 году на коронации королевы Елизаветы II было самое масштабное: более 8000 гостей, представлявших 129 стран.

Коронация короля Эдуарда VII была запланирована на июнь 1902 года, но была отложена по болезни короля, то есть приглашенные иностранные высокопоставленные лица покинули Лондон на время церемонии.

В 1953 году принцесса Мария Луиза (внучка королевы Виктории) стала свидетелем своей четвертой коронации, а также присутствовала на коронации королей Эдуарда VII, Георга V и Георга VI. В 1689 году король Вильгельм III и королева Мария II впервые и единственный раз были коронованы как общие суверены.

Королева Елизавета II была не единственной, кто занял коронационное кресло 2 июня 1953 года. Утром ее коронации черную кошку по кличке Матинс нашли спящей на кресле в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо выбрал Карл III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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